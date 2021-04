Projet d'attentat avorté à Béziers : la jeune fille fabriquait des engins explosifs avec de l'aide à distance

Le parquet national antiterroriste annonce l'ouverture d’une information judiciaire dans l'affaire de l'attentat avorté à Béziers. La jeune fille de 18 ans interpellée dimanche va être présentée à un juge et, sans surprise, elle devrait être mise en examen et incarcérée dans la journée pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Samedi dernier, les enquêteurs de la DGSI déclenchent une opération pour l'interpeller a son domicile quartier de La Devèze à Béziers. Elle a été repérée sur les réseaux sociaux alors qu'elle exprimait son intention de s'en prendre à une église le week-end de Pâques. L'église visée n'était pas nommée. Le projet ne semble pas tout a fait abouti, mais la DGSI ne prend pas de risque.

Des engins explosifs artisanaux fabriqués avec l'aide d'un tuteur radicalisé à distance

Au domicile familial, les services de renseignements se rendent compte qu'ils ont eu raison d intervenir. Ils trouvent des bouteilles d'acétone, d'acide sulfurique et d'eau oxygénée.

Pas de dispositif d allumage mais des engins explosifs artisanaux en cours d élaboration. La DGSI suspecte que l'adolescente construisait ces engins pas à pas, aidée à distance par un tuteur radicalisé.

Une photo de Samuel Paty décapité retrouvée chez elle

Des cahiers à spirales contentant des indications sur la fabrication d'explosifs ont été retrouvés dans l'appartement. La jeune femme avait également caché une photo imprimée de la décapitation de l'enseignant Samuel Paty et de djihadistes armés. Un schéma d'une église situé non loin de son domicile a aussi été découvert, confirmant que cette jeune femme radicalisée, mais inconnue des services de police et de renseignements et déscolarisée depuis deux ans, était bien décidée a passer à l'acte à l'occasion du week-end de Pâques.

Elle n'aurait reçu aucun soutien ou complicité au sein de sa famille. Sa mère et ses sœurs interpellées avec elle dimanche ont été relâchées.