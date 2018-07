Creuse, France

C'est une information du journal Le Parisien confirmée par France Info : la police a mené une nouvelle vague d'arrestations ce lundi matin dans l'enquête visant un groupuscule de l'ultra droite. "AFO", pour "Action des forces opérationnelles", est soupçonnée d'avoir préparé des attaques contre des cibles liées à l'Islam. D'après Le Parisien, ces activistes prévoyaient d'empoisonner de la nourriture halal dans des supermarchés fréquentés par des musulmans et de s'en prendre à des imams radicaux ou à des détenus condamnés pour terrorisme.

Trois personnes ont été arrêtées ce lundi : une femme en Creuse à Saint-Pardoux-Morterolles dont on ne sait rien pour le moment. Le maire de la commune, Bernard Laborde, n'était pas au courant de cette opération de police et a appris la nouvelle par la presse. Deux autres personnes, un homme et une femme, ont été arrêtées dans les Hauts-de-Seine.

Dix personnes, également soupçonnées d'appartenir à ce groupe, avaient déjà été interpellées fin juin dans plusieurs départements et mises en examen. Au cours de perquisitions, 36 armes à feu et des milliers de munitions avaient été retrouvées lors de perquisitions, y compris des éléments entrant dans la fabrication d'explosif de type TATP.

Le 13 avril dernier, la section antiterroriste du parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.