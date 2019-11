Projet d'attentat contre Emmanuel Macron : deux nouveaux suspects liés à l'ultradroite interpellés en Moselle

Deux hommes ont été interpellé lundi en Moselle, à Bouzonville et près de Sarrebourg dans le cadre de l'enquête sur un projet d'attentat visant Emmanuel Macron durant les commémorations du centenaire de la Grande Guerre en novembre 2018.

Moselle, France

Dans l'enquête sur le projet d'attentat visant Emmanuel Macron l'an dernier, deux nouveaux suspects ont été interpellés lundi en Moselle. selon des informations du parisien confirmées par Radio France. Ils ont été interpellés par des policiers de la direction générale de la sécurité intérieure. Ces deux hommes âgés de 30 et 45 ans ont été présentés cet après-midi à la justice en vue d'une mise en examen par un juge antiterroriste.

Des personnes liées à l'ultradroite

Les interpellations ont eu lieu ce lundi 11 novembre dans le secteur de Bouzonville , et près de Sarrebourg, selon nos informations. Leurs domiciles ont été perquisitionnés. Ces deux Mosellans ont été présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Le parquet national antiterroriste a requis leur placement en détention provisoire.

Déjà des arrestations en novembre 2018

Un premier coup de filet avait eu lieu il y a un an, en novembre 2018, au moment des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Six personnes vivant en Moselle mais aussi, dans l'Isère et en Ile-et-Vilaine avaient été interpellées.

Quatre suspects avaient finalement été mis en examen à l'issue des gardes à vues, dont le meneur présumé du groupe, un retraité de l'Isère. Il aurait imaginé un plan pour attaquer au couteau Emmanuel Macron à Charleville-Mézières dans les Ardennes, en pleine cérémonie de l'armistice du 11 novembre. Toutes ces suspects sont présentés selon les enquêteurs comme proches de l'ultra-droite.