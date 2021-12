Projet d'attentat contre le Roazhon Park : un jeune Rennais condamné à dix ans de prison

La cour d'assises pour mineurs spéciale de Paris condamne à dix et six ans de prison les deux jeunes adolescents jugés depuis mardi à Paris. Ce Manchois et ce Rennais envisageaient un départ pour la Syrie. L'un des deux évoquait aussi un attentat contre le Roazhon Park.

Les deux jeunes hommes jugés depuis mardi dernier devant la cour d'assises pour mineurs spéciale de Paris pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes" sont condamnés à 10 et 6 ans de prison, a appris France Bleu Armorique de sources concordantes.

G., le jeune homme soupçonné d'avoir imaginé un attentat contre le Roazhon Park est condamné à 10 ans de prison ferme, aux termes des quatre jours de procès. Une peine inférieure aux réquisitions du ministère public, qui réclamait 12 ans de réclusion. Pour son avocat, Jean-Guillaume Le Mintier, interrogé ce vendredi soir, il s'agit d'un verdict "que nous acceptons, celui-ci prenant à la fois en considération la gravité des faits mais également le caractère virtuel des agissements et la minorité de l'accusé".

G. avait imaginé une attaque contre le Roazhon Park

Début 2018, G. avait été interpellé alors qu'il souhaitait partir pour la Syrie. Lors des perquisitions à son domicile, les enquêteurs avaient découvert un plan du Roazhon Park, ainsi que des vues aériennes et un document papier qui évoquait une attaque contre le stade du SRFC, mais également le bar l'Equipe et le Carrefour City de la rue de Lorient. Projet envisagé s'il n'arrivait pas à quitter la France, et qu'il assurait avoir abandonné.

une décision juste qui donne des perspectives d'avenir à notre client"

Son co-accusé, R., est de son côté condamné à six ans de prison ferme, contre huit ans requis par l'avocat général. Ce jeune homme, qui dialoguait sur le réseau crypté Télégram avec G. et des jihadistes présents sur la zone syrienne, avait été interpellé l'année suivante, en 2019. Lui avait commencé à traduire de la propagande de l'arabe vers le français. Concernant de potentiels projets d'attaques, il admettait devant les enquêteurs avoir "soutenu l'idée de faire un attentat", et avoir proposé son aide à G. , tout en assurant n'avoir jamais envisagé passer à l'acte lui-même.

"C'est une décision juste qui donne des perspectives d'avenir à notre client", réagissent ses conseils Malcom Mouldaïa et Marie David-Bellouard. Les deux co-accusés ont dix jours pour faire appel du verdict.