Projet d'attentat déjoué : prolongation exceptionnelle de la garde à vue des deux suspects de Marseille

La garde à vue des deux hommes suspectés d'avoir projeté un attentat pendant la campagne électorale a été prolongée samedi matin au-delà des 96 heures, de manière exceptionnelle.

Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, ont été arrêtés mardi à Marseille à la sortie d'un appartement et transférés jeudi dans les locaux de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Levallois-Perret, près de Paris. Les deux suspects "exercent pour l'instant leur droit au silence devant les enquêteurs", raconte une source proche de l'enquête. "Des investigations à l'international ont été lancées dont on attend les retours".

Une telle prolongation, qui peut porter leur garde à vue à une durée totale de 144 heures, soit six jours, n'est possible que lorsque les investigations font craindre une menace d'attentat imminent ou pour des nécessités de coopération internationale.

A LIRE AUSSI > Les deux suspects projetaient une action "violente et imminente" sur le territoire français