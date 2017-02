Projet d'attentat : "Sarah regrette" selon son avocat Frank Berton

Une semaine après l'arrestation du trio à Montpellier, Clapiers et Marseillan soupçonnés de préparer un ace terroriste imminent, maitre Frank Berton, l'avocat de Sarah 16 ans assure qu'elle a dit aux enquêteurs qu'elle regrettait, qu'elle demandait pardon et qu'elle avait été égoïste.

Voilà une semaine que le trio composé de Thomas 20 ans, de sa compagne Sarah 16 ans, et Malik 33 ans ont été arrêtés respectivement à Clapiers, Montpellier et Marseillan. Les deux premiers ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle" et "fabrication et détention d'explosifs en bande organisée". Le troisième pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle" et "apologie du terrorisme". Ils étaient soupçonnés de préparer un acte terroriste "imminent" sur le sol français selon le ministre de l’intérieur Bruno Le Roux.

Sarah a dit qu'elle avait été égoïste selon son avocat

L'avocat de Sarah, la Montpellieraine de 16 ans c'est Frank Berton, éphémère avocat de Salah Abdeslam, le dernier survivant du commando du 13 novembre. L'avocat assure qu'elle regrette : dès sa garde à vue elle a dit qu'elle ne partageait pas les idées de Daesh, (...) son allégeance était une allégeance utopiste, et croyez moi ceux qui font allégeance ne s'expriment pas ainsi devant les services de police et encore moins devant les juges d'instruction". "Sarah a dit qu'elle a été égoïste, qu'elle regrettait et qu'elle demandait pardon."

Une conversion à l'Islam sur internet à 12 ans

Son avocat raconte son parcours. Selon lui Sara a beaucoup souffert après le divorce de ses parents. Elle a été tiraillée entrer un père et une mère qui se déchiraient elle ne trouvera de réconfort nulle part, sauf dans sa conversion rapide à l'islam sur internet "elle va être happée par des sites de plus en plus en plus dangereux et elle va se mettre en tête de se marier parce qu'elle a trouvé ce garçon et elle a l'impression que si elle ne le fait pas sa vie n'a plus de sens" .

Sa motivation? L'amour

Sa rencontre avec Thomas sur internet va conditionner tout le reste selon Frank Berton. A partir de là, elle va lui obéir aveuglément. "elle en était éperdument amoureuse, c'était son premier amour, il lui a demandé de faire allégeance à Daesh c'était une condition du mariage".

Sarah est sur la voie de la déradicalisation selon son avocat

Toujours selon Frank Berton, Thomas lui fait part du projet d'attentat. Peut-être la Tour Eiffel, un fantasme plus qu'une opération effectivement en cours selon toute vraisemblance. Sarah savait. Elle était en désaccord mais avait trop à perdre pour tenter quoi que ce soit "elle est allée à trois reprises sur le site "stop-djihadistes" et puis elle n'a pas eu la force, et elle l'a dit aux auditions, j'ai été égoïste!"

Aujourd'hui Sarah dort en prison dans le sud de la France, et selon son avocat le processus de désembrigadement a déjà commencé dans son esprit "la machine judiciaire est en place (...) elle peut être rattrapée cette gamine, je suis optimiste pour sa santé mentale, sa personnalité peut être reconstruite."