Nous étions alors au printemps 2017. Redouane Faïd, alors incarcéré à la prison de Réau (Seine-Et-Marne), d'où il s'est évadé de manière spectaculaire ce dimanche, aurait écrit à Jacques Mariani pour lui demander de l'aider à s'évader. Le projet n'a pas abouti, mais des liens auraient bien existé entre les deux hommes. Des révélations que l'on doit à Violette Lazard, journaliste à L'Obs. Elle s'appuie sur des déclarations faites par un repenti proche de Jacques Mariani.

Dans sa lettre, Redouane Faïd fait référence à l'idée qu'il se fait du grand banditisme... et une certaine éthique.

"Il lui dit en gros : On fait tous les deux partie du milieu du grand banditisme, et on obéit aux même valeurs". Il parle d'"éthique du grand banditisme", et donc lui dit "Je sais que je peux compter sur toi. De façon plus pragmatique, on peut penser que Redouane Faïd s'est dit que Mariani savait à qui faire appel, ou qu'il ne savait plus à quelle porte taper, et qu'il s'est tourné vers lui parce qu'il avait lu des articles sur lui dans la presse". Violette Lazard, journaliste.