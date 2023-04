Projet d'une gravière à Bourdettes, énième bras de fer entre la Sepanso et le groupe Daniel

Me François Ruffié et Michel Rodes, président de la Sepanso 64

C'est un énième bras de fer entre le groupe Daniel qui construit des gravières et la Sepanso. L'association environnementale implantée dans les Pyrénées-Atlantiques a porté devant le tribunal administratif cette affaire concernant un projet de gravière dans la plaine de Nay, à Bourdettes. La Sepanso a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral (datant du 04/12/2019) qui autorise des travaux pour le projet de gravière. Un dossier technique. La décision du tribunal sera rendue le 17 mai prochain.

Le risque de capture des lacs de carrière

L'association écolo a rappelé qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi au niveau du gave parce qu'il y a des risques pour la faune et la flore, mais aussi en terme d'inondation. Michel Rodes de la Sepanso 64 était présent à l'audience pour communiquer ses observations : "Ce qui nous choque beaucoup, c'est que le préfet écoute uniquement les ingénieurs du bureau d'étude de l'entreprise Daniel et non pas les ingénieurs qui ont travaillé pour l'institution Adour, pour les services publics qui disent qu'on veut faire un trou dans l'espace de mobilité auquel on n'a pas le droit de toucher, dans lequel on n'a pas le droit de faire des gravières."

"En aucun cas on vient tout bétonner"

L'avocat de la Sepanso, Me François Ruffié, a expliqué qu'auparavant la préfecture n'autorisait pas de travaux au niveau du gave et malheureusement la situation a bien changé. Selon lui, il faut entendre la réalité du risque de capture par le gave des lacs de carrières. Me Ruffié fait alors référence à "la catastrophe survenue à l'été 2021 en Allemagne où le cours d'eau a rejoint les lacs, tout s'effondre, il y a eu des morts".

Le groupe Daniel n'a pas souhaité faire de commentaires mais l'avocat du groupe Me Arnaud Vermersch, assure qu'"en aucun cas on vient tout bétonner dans l'intérêt du groupe DANIEL" et que "le bureau d'études prévoit une sorte de robinet s'il y a un flux d'eau trop important".