Projet de cambriolage de Jean-Marc Ettori : cinq relaxes et une condamnation à 7 ans de prison

Six hommes ont été jugés, les 14 et 15 mars au palais de Justice d'Ajaccio, dans l’affaire de l’agression et du cambriolage de Jean-Marc Ettori, en juin 2018

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio déclare coupable, ce mercredi 15 mars, l'un des six hommes jugés dans l'affaire de l'agression et du cambriolage de Jean-Marc Ettori, dans la nuit du 11 au 12 juin 2018 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Me Eve Mori-Cerro, son avocate, a déjà annoncé son intention d'interjeter appel de cette décision. Les cinq autres prévenus sont relaxés. La veille, le ministère public avait requis des peines allant de 3 à 7 ans de prison et deux relaxes, estimant qu’il n’y avait « pas assez d’éléments pour caractériser l'association de malfaiteurs ».

ⓘ Publicité

Plus tôt dans la journée, les avocats avaient plaidé la relaxe générale dans ce dossier qu’ils estiment "couru d’avance, bourré d’erreurs et d’approximations", revenant notamment sur les premières heures de l’enquête, pendant lesquelles "les gendarmes se sont immédiatement dirigés vers les domiciles de deux des prévenus, alors même que la victime avait cité bien d’autres personnes susceptibles de lui vouloir du mal".

« Nombreuses incohérences »

Parmi les arguments de l’accusation contre les six hommes, les similitudes de ce dossier avec une autre affaire de cambriolage, quelques années auparavant, dans laquelle "certains membres de cette bande ont été condamnés", a insisté le ministère public dans son réquisitoire, sollicitant des peines allant de 3 à 7 ans de prison et deux relaxes. "Vous oubliez une différence notable, Madame la Procureure, c’est l’absence de violence dans le dossier qui nous intéresse aujourd’hui", a plaidé la défense.

Autre élément retenu à charge au cours de l’instruction : la reconnaissance par la fille de la victime de certains des hommes présents sur le banc des accusés, "en train de faire des repérages durant trois soirées". Argument également démonté par la défense, qui note de nombreuses incohérences dans ce témoignage : l’un étant en prison le soir où il est soupçonné d’effectuer des repérages, l’autre "étant décrit aux cheveux châtains clair alors qu’il est brun".

"Les enquêteurs avaient leur théorie, ils se sont mis des œillères et il n’était plus question d’en changer", poursuit Me Jean-François Vesperini, dénonçant "en filigrane, l’idée selon laquelle ces gens sont, de toute façon, des délinquants". "Résultat, on fait entrer des ronds dans des carrés, conclut la défense, priant le tribunal de savoir dire stop".

Une condamnation

Seul condamné dans cette affaire, ne jugeant pas les faits eux-mêmes mais leur préparation, Yassine Akhazzane "a été reconnu coupable pour son passé pénal et carcéral", dénonce son avocate, Me Mori-Cerro, regrettant "une décision incompréhensible pour laquelle elle attend de connaître les motivations du tribunal". Elle a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Le parquet a, lui aussi, dix jours pour faire appel.