Projet de la réforme de la PJ : "le risque est de perdre notre spécificité" selon un enquêteur nantais

Ils n'ont pas pour habitude de prendre la parole. La discrétion fait même partie de l'ADN des enquêteurs de la police judiciaire. Mais aujourd'hui, cet enquêteur nantais accepte, sous couvert d'anonymat, de sortir de son droit de réserve. Car pour lui, la police judiciaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est menacée par le projet de réforme de la police voulue par le ministère de l'Intérieur. La mise en application de cette réforme à tout le pays est espérée pour l'an prochain par le ministre Darmanin, sans donner de date précise.

"Le risque c'est d'être fondu dans une entité de la sécurité publique et de perdre notre spécificité qu'est la lutte contre la criminalité organisée " - un enquêteur de la PJ de Nantes

Il est question d'une organisation à l'échelle départementale avec à sa tête un directeur de la police nationale et non plus un DDSP (directeur de la sécurité publique) et un chef de la police judiciaire. Pour cet enquêteur, "le risque c'est d'être fondu dans une entité de la sécurité publique et de perdre notre spécificité qu'est la lutte contre la criminalité organisée. Ce sont des dossiers qui peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avec beaucoup d'investigations notamment techniques. Si aujourd'hui, on me demande de faire de la délinquance de masse, je ne pourrais plus travailler au long terme ces dossiers", explique-t-il. Il a en tête l'exemple de cette enquête récemment résolue par la PJ nantaise trois ans après les faits : l'assassinat d'un garçon de 18 ans à Saint-Herblain, et l'interpellation de trois personnes le mois dernier.

Il évoque aussi les affaires de drogue, qui ont des ramifications bien au-delà d'un quartier, d'une ville avec de la coopération parfois à l'international. Sans cette expertise, ces hommes et ces femmes investis depuis des années, à qui on laisse du temps, pour démanteler des trafics à grande échelle, pour lui, il est alors "inévitable" que les trafics de drogue seront plus difficilement mis à mal : "les filières criminelles qui génèrent de la délinquance de masse, comme les points de deal en bas des cités, elles doivent être combattues par des services spécialisés au long court, avec des moyens qui sont assez lourds. Si on est amenés à disparaître, forcément, ces filières criminelles organisées vont se multiplier et risquent d'entraîner au quotidien encore plus de délinquance de masse."

La PJ, un taux d'élucidation proche de 90%

Et d'avancer ces chiffres à l'échelle nationale : "le taux d'élucidation des affaires confiées à la PJ est proche de 90%. Pour la sécurité publique, c'est malheureusement pas très bon, en dessous des 40%. Ce n'est pas que nos collègues de la sécurité publique sont moins bons que ceux de la PJ, c'est simplement qu'on nous donne beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de temps." Il l'avoue, il n'est pas contre une réforme de la police - "elle a besoin d'être modernisée - mais pas celle-ci. Il avance également la crainte d'avoir moins de moyens matériels puisqu'avec cette réforme, la PJ ne devrait plus avoir de budget propre, autonome.

Outre le fond, la méthode aussi heurte ce membre de la PJ : "'c'est assez autoritaire. Les services de police judiciaire n'ont pas été consultés. C'est aussi, aujourd'hui, le mutisme des syndicats qui sont censés nous représentés." Les élections professionnelles auront lieu en décembre. Le ministère de l'Intérieur s'est engagé à retravailler le dossier une fois ces échéances passées.

La PJ de Nantes couvre la Loire-Atlantique et la Vendée

Fin août est née l'association nationale de la police judiciaire, une asso qui se veut apolitique et en dehors des syndicats. Cet enquêteur nantais l'a rejoint et cette asso a adressé une lettre ouverte au ministre Gérald Darmanin avec des propositions. C'est elle qui organise la journée de mobilisation de ce 17 octobre. A Nantes, le rassemblement est prévu de 12h à 14h devant le palais de justice. Plusieurs magistrats ont apporté leur soutien aux hommes et femmes de la P J , service qu'il considère comme "le bras armé de la Justice" .

La PJ de Nantes compte quelque 100 professionnels, administratifs compris. Ils interviennent en Loire-Atlantique et en Vendée. Cet enquêteur raconte ces collègues, qui comme lui, ne comptent pas leurs heures, qui sacrifient beaucoup de temps de leur vie perso pour le travail et qui aujourd'hui se disent "en colère." La PJ, "c'est un véritable sacerdose", ajoute-t-il.