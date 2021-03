Projet de nouvelle cité judiciaire à Nancy : donnez votre avis

Du 29 mars au 7 mai 2021, s'organise une concertation publique sur le projet de construction de la nouvelle cité judiciaire à Nancy, dans le quartier Oberlin. Quels accès, que va devenir le quartier, quels stationnements ? C'est l'occasion de poser vos questions et d'indiquer vos remarques.

L'actuelle cité judiciaire près du parc Sainte-Marie à Nancy n'est plus adaptée et présente un certain nombre de problèmes d'isolation et d'électricité

La concertation publique pour le projet de nouvelle cité judiciaire de Nancy sera lancée à la fin du mois, à partir du 29 mars, prévient l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice. Projet prévu en 2025 sur l'ancien site Alstom, quartier Oberlin à Nancy.

Le bâtiment actuel près du parc Sainte Marie, n'est plus aux normes, et présente entre autre des problèmes d'isolation et d'électricité.

La concertation publique sera ouverte du 29 mars au 7 mai, pour échanger avec les habitants sur "la requalification du cadre de vie, les flux et la desserte du bâtiment, les services associés dans le quartier, les modalités d'organisation du chantier".

Vous pouvez vous exprimer sur www.nancy-cite-judiciaire-concertation-APIJ.fr ou sur un registre au siège de la Métropole du Grand Nancy, viaduc Kennedy et à l'hôtel de ville de Nancy.

Une réunion publique en ligne est également prévue le 31 mars à 19 heures. Et deux ateliers participatifs les 19 et 20 avril à 19 heures. Les informations et inscriptions sont possibles sur www.nancy-cite-judiciaire-concertation-APIJ.fr