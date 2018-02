Les élus de Veauche et les parlementaires sont stupéfaits après l’annonce d’un nouveau terrain possible pour la maison d’arrêt de la Loire. Un terrain de Veauche proposé par le président de la Chambre d’agriculture.

Il va beaucoup être question de prison ce mercredi 28 février au conseil communautaire de Forez-Est. Les élus communautaires ne parlent que de cette possible maison d'arrêt à Veauche depuis la sortie du président de la Chambre d'Agriculture, Raymond Vial. Il a annoncé qu'il avait proposé au préfet un terrain dans la commune, un terrain destiné à devenir une zone artisanale -la ZAC des Murons 2- situé entre l'aéroport et la RN 1082 à Veauche. Ce terrain pourrait donc remplacer celui très contesté de Saint-Bonnet-les-Oules. Un terrain qui n'avait jamais été étudié. Selon le préfet, la proposition a été transmise à la garde des Sceaux.

Le maire de Veauche ne savait rien

Une annonce qui a surpris tout le monde. Les plus surpris sans doute ont été les élus de Veauche qui n'ont jamais été contactés par Raymond Vial. Le maire de la commune, Christian Sapy, notamment, n'a pas eu un appel, pas eu un mail, pour lui parler de cet projet. Les parlementaires du secteur, Cécile Cukierman et Julien Borowicz, en lien direct avec le ministère de la justice et la préfecture, n'avaient pas eu non plus vent de l'idée du patron de la chambre. Cécile Cukierman, la sénatrice, a été stupéfaite lorsqu'elle l'a appris. C'est une proposition éminemment politique selon elle, "faite en catimini" et qui nie le rôle des élus.

Transmis au ministère

Du côté de la préfecture, on confirme simplement : Raymond Vial a bien eu un rendez-vous avec le préfet Evence Richard. Il a été question de ce terrain. Mais ce n'était en aucun cas le but de l'entretien. Alors beaucoup y voient une manœuvre purement politicienne en plein salon de l'agriculture.

"Les maires pris pour des idiots"

Raymond Vial, accusé de ne pas avoir beaucoup défendu les terres agricole dans le dossier de l'A45 et dans le dossier de la décharge de Borde Matin, monte cette fois-ci au créneau. Mais il ne semble pas s'être fait beaucoup d'amis. Même le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, qui devrait être content, dit simplement ne pas vouloir faire de commentaire. Guy Françon lâche seulement : "On prend vraiment les maires pour des idiots".

