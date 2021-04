Projet Hercule : les salariés creusois d'Enedis craignent le démantèlement du service public

Les salariés d'Enedis en Creuse ne veulent pas du projet Hercule. Ce plan de réorganisation d'EDF prévoit de diviser l'entreprise : d'un côté le nucléaire, détenu par l'Etat, de l'autre Enedis et les énergies renouvelables, en partie privatisés. Les syndicats y voient le démantèlement du service public. Ils ont donc appelé à la grève jeudi, la sixième depuis cet automne.

En Creuse, 62% des salariés d'Enedis étaient en grève à Guéret, et même 75% à Aubusson selon la CGT, mais il n'y avait que sept manifestants devant les locaux guérétois. Dur de mobiliser explique Jean-Michel Bonadiman, technicien d'intervention réseau à Guéret et syndiqué CGT : "Il y a un épuisement, une lassitude de tout le monde de se bagarrer 24h/24 pour avoir simplement ce que l'Etat doit donner, ses services régaliens. L'Etat se désengage depuis vingt ans, les citoyens sont fatigués !"

La protestation dure déjà depuis deux ans : "C'est un fait assez rare, tous les syndicats sont unis contre ce projet de l'Etat et la direction", souligne, Christian Desagnat, lui aussi syndiqué CGT et technicien d'intervention réseau à Guéret. "Il faut que les gens comprennent que ce projet est néfaste. Si on privatise Enedis, c'est la porte ouverte à des dépannages uniquement quand la maison-mère le voudra, c'est vraiment dommage." Sa crainte : que les tarifs de l'électricité explosent.