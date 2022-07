"Projet Pegasus" : l'enquête sur le logiciel espion confiée à un juge d'instruction en France

Le parquet de Paris confie ce vendredi l'enquête en France sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus, qui avait provoqué un scandale international en 2021, à un juge d'instruction. Emmanuel Macron et des journalistes français avaient vu leur téléphones ciblés par ce logiciel.

L'enquête en France sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus, qui avait ciblé notamment des journalistes français pour le compte de l'Etat marocain, est confiée ce vendredi par le parquet de Paris à un juge d'instruction. Une information judiciaire contre X est ouverte, portant sur de très nombreuses infractions potentielles, dont l'atteinte à la vie privée ou l'utilisation frauduleuse de "systèmes de traitement automatisé de données", dont certains "mis en œuvre par l'État".

Le parquet de Paris avait ouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnage de journalistes français, dont l'infiltration de téléphones par le logiciel Pegasus, pour le compte de l'État marocain, à la suite d'une enquête publiée par un consortium de 17 médias internationaux, dont la cellule investigation de Radio France.

L'enquête vise aussi les infractions d' "association de malfaiteurs, _interception des correspondances émises par voie électronique_, installation d'appareils de nature à permettre de telles interceptions, détention et diffusion de paroles ou images portant atteinte à la vie privée, offre, cession ou mise à disposition et détention, offre ou vente d'un équipement conçu pour permettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données".

L'enquête avait révélé que les numéros de téléphones d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise de différents pays, auraient été espionnés.

Le portable d'Emmanuel Macron dans la liste des cibles

Parmi les responsables politiques ciblés, le chef de l'État français. Un numéro d'Emmanuel Macron qui, même s'il avait "fuité" entre les deux tours de la présidentielle de 2017 avec les "Macronleaks", continuait d'être utilisé par le président de la République une fois à l'Élysée, a été entré en mars 2019 par une agence de renseignement du Maroc, cliente de la société NSO et utilisatrice du logiciel Pegasus. Le royaume marocain avait formellement démenti "ces allégations mensongères" et lancé plusieurs procédures en diffamation en France contre plusieurs médias, le consortium Forbidden Stories et Amnesty International.

L'enquête confiée à un juge d'instruction ce vendredi est "l'ultime espoir de faire la vérité et sanctionner les coupables", estime le secrétaire général de Reporters Sans Frontières, Christophe Deloire. Maître Joseph Breham, avocat d'autres plaignants dont le syndicat SNJ CGT, le quotidien l'Humanité, des élus et des journalistes, s'est "réjoui" que des "magistrats indépendants" soient saisis du dossier.