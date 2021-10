Projets d'attentats d'un groupuscule d'ultradroite : Rémy Daillet mis en examen et écroué

La figure du complotisme d'ultradroite Rémy Daillet a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste, et écroué, ce vendredi. Il avait été placé en garde à vue mardi dans le cadre des projets d'attentats du groupe "Honneur et Nation".

Rémy Daillet, figure des milieux complotistes de l'ultradroite, déjà incarcéré dans l'affaire de l'enlèvement de la fillette Mia dans les Vosges, est mis en examen pour pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et placé en détention provisoire ce vendredi soir, a appris franceinfo de source judiciaire. Sa secrétaire a quant à elle été mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et placée sous contrôle judiciaire.

Remy Daillet et sa secrétaire étaient présentés à un juge d'instruction antiterroriste ce vendredi en fin d'après-midi, pour des projets d'attentats. Déjà mis en examen à Nancy dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, qu'il est soupçonné d'avoir organisé, Rémy Daillet a été extrait de sa cellule mardi pour être placé en garde à vue dans cette nouvelle enquête. Il a été entendu par la DGSI dans le cadre des projets d'attentat du groupuscule d'ultradroite "Honneur et Nation".

Selon une source proche de l'enquête, Rémy Daillet, 54 ans, peut être considéré comme la tête pensante de ce groupuscule et donc des projets d'attentat qu'il échafaudait. Parmi les actions violentes qui ont été déjouées, l'une visait une loge maçonnique dans l'Est de la France. Mais, selon franceinfo, il était aussi question de lieux communautaires, du ministère de la Santé, d'antennes 5G et de centres de vaccination, le but de ces actions étant de "renverser les institutions".