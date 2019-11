Prolifération de rats à Avignon autour de la place Pie

Une trentaine de commerçants du secteur de la place Pie et des Halles d'Avignon alertent la mairie sur la recrudescence de rats. Une pétition est lancée. Certains vivent un enfer dans leur magasin et ont du condamner des accès.

Alors que la ville d'Avignon termine sa deuxième campagne annuelle de dératisation, la place Jérusalem et les abords de la place Pie sont visités aux dires des riverains par des rats, tôt le matin et en fin de journée. La situation a démarré en fin d'été et ne cesse de s'accentuer notamment depuis les travaux rue Carnot. Les conteneurs à déchets ont été déplacés, ce qui aurait poussé les populations de rats à changer leurs habitudes.

C'est Mohammed Zeroual, le gérant de la boutique "Multimedia Service" qui est à l'origine de la pétition. Les rats ont creusé des tunnels dans ses murs, qui donnent à la fois sur la place Pie et la place Jérusalem. Le gérant de la Coupe d'or a du condamner par mesure d'hygiène un local dans sa boutique car les rats y passaient.

Selon le service d’hygiène de la ville d'Avignon, les travaux de la rue Carnot ont en effet du déranger les populations de rats. La campagne de dératisation les fait également sortir, ils sont alors plus visibles. Le service d'hygiène se dit prêt à intervenir à nouveau dans le secteur si besoin.