Promis par le Gouvernement, les renforts policiers arrivent dans le Calvados

33 policiers et agents administratifs viennent renforcer les effectifs dans le Calvados, conformément à l'annonce d'Emmanuel Macron en avril dernier. Ils ont été officiellement accueillis ce mercredi et seront répartis entre Caen, Lisieux, Deauville et Honfleur.

33 policiers et agents administratifs ont été officiellement accueillis dans le Calvados, ce mercredi 1er septembre. La cérémonie s'est tenue dans l'Hôtel de Police de Caen, en présence du préfet Philippe Court et plusieurs élus.

Ces renforts interviennent dans le cadre de la promesse d'Emmanuel Macron, en avril dernier, de tenir son objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur son quinquennat.

Dans le détail, quatorze agents sont déployés à Caen (six agents administratifs ainsi huit policier "de terrain"), huit à Deauville (sept policiers et un administratif), six à Honfleur, et cinq à Lisieux.

Ces nouveaux arrivants portent le total à 722 fonctionnaires de police dans le Calvados.