Pronostic vital engagé pour le kayakiste secouru aux Petites-Dalles

La sortie en mer a tourné au cauchemar ce jeudi 20 février, pour un kayakiste d'une soixantaine d'années qui se baladait entre Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime). Sur l'heure du midi, il s'est trouvé en difficulté au large des Petites-Dalles, notamment à cause d'un vent de 32 nœuds. C'est un promeneur qui l'a repéré, et qui a composé le numéro de téléphone pour contacter le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) en cas d'urgence en mer : le 196.

Héliporté jusqu'à Fécamp

Un hélicoptère de la Sécurité civile est venu à son secours et l'a hélitreuillé à bord, inconscient. Vers 13 h 15, les secours l'ont déposé à l'hôpital du pays des Hautes Falaises, à Fécamp. Son pronostic vital est engagé.