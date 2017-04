Pronostic vital engagé pour le prisonnier basque Oier Gomez

Les experts médicaux mandatés par la justice ont rendu leur rapport : le pronostic vital d'Oier Gomez est engagé, il ne lui reste que 6 mois à vivre. Le Tribunal d'application des peines de Paris examinera sa demande de suspension de peine mercredi 19 avril.

Pronostic vital engagé pour Oier Gomez Mielgo, militant basque incarcéré à Fresnes, condamné à 15 ans de prison pour avoir tiré sur un gendarme lors de son arrestation en 2011. Il souffre d'un cancer osseux vertébral de type sarcome d'Ewing découvert à un stade avancé. Les experts médicaux mandatés par la justice viennent de rendre leur rapport : " le pronostic vital du patient est engagé. Il est probable que la survie de ce patient ne dépassera pas les six mois de vie. Un accompagnement en milieu hospitalier est nécessaire. La mesure de suspension de peine est opportune".

Une situation d'une extrême gravité

Le demande de suspension de peine d'Oier Gomez Mielgo sera examinée le mercredi 19 avril par le Tribunal d’application des peines de Paris. Pour l'auience, les trois juges et le procureur vont se déplacer au service hospitalier de la prison où se trouve le détenu, son état de santé ne lui permettant aucun déplacement.

Bagoaz appelle à manifester

Le collectif Bagoaz demande la suppression des mesures d'exception visant les prisonniers basques et réclame la libération des détenus malades (il y en a 13 en France et en Espagne) et de ceux qui ont terminé leur peine.

Bagoaz et Sare appellent à manifester le jour de l'examen de la demande de suspension de peine d'Oier Gomez, mercredi 19 avril, à 18h30 devant la sous-préfecture de Bayonne. La veille à Bilbao et le 22 avril à Vitoria-Gasteiz.