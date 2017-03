Pronostic vital très engagé pour la fillette de trois ans brûlée dans l'Oise, une femme mise en examen

Une fillette de trois ans a été grièvement brûlée mardi 21 mars à Auneuil, près de Beauvais dans l'Oise. Son pronostic vital est très engagé. Son agresseur présumée, une femme de 37 ans est en détention provisoire et mise en examen pour tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 ans.

Le pronostic vital d'une fillette de trois ans est très engagé après une tentative de meurtre à Auneuil, près de Beauvais dans l'Oise. Les faits remontent à mardi. Une femme de 37 ans a aspergé cet enfant avec un liquide inflammable. D'abord placée en garde à vue, elle a été présentée ce jeudi au juge d'instruction vers 17h30, et mise en examen pour tentative de meutre sur mineure de moins de 15 ans détaille le parquet de Senlis.

Présentée ensuite au juge des libertés et de la détention elle a été placée en détention provisoire. Il s'agit donc d'une femme âgée de 37 ans, sans antécédents judiciaires, et qui a fait état d'un suivi médical pour dépression. Elle a accepté de répondre aux enquêteurs dans les dernières heures de sa garde à vue, et ses déclarations quant aux faits concordent avec celles de l'enfant qui a été témoin. En revanche ses explications quant aux motifs qui ont déterminé ce geste sont peu claires. L'instruction devrait permettre notamment d'éclaircir ce point.

Je n'ai pas trouvé d'autre mot que l'horreur. le maire d'Auneuil

Le pronostic vital de l'enfant est très engagé. Elle est hospitalisée à Paris. La mère de l'enfant n'a pu être entendue pour l'instant compte tenu de son propre état de santé. Elle a très vite tenté de secourir sa fille et a aussi été blessé puis hospitalisée à Beauvais. Le drame s'est produit mardi après-midi après le retour de l'école alors que la fillette de trois ans jouaient avec sa sœur aînée de 6 ans dans la cour de l’immeuble. Sur France Bleu Picardie le maire d'Auneuil, Robert Christiaens évoque l'horreur. "J'y pense constamment", explique l'élu.

