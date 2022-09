Propos polémiques de Caroline Cayeux : des associations LGBT déposent une nouvelle plainte

Les associations Stop Homophobie, Mousse, Adheos et Grey Pride déposent une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Caroline Cayeux, a appris France Bleu Picardie auprès de leur avocat, Maître Etienne Deshoulières. La plainte, pour "injure publique homophobe et incitation publique à la haine homophobe", indique le conseil des associations, doit permettre la désignation d'un juge d'instruction. Elle fait suite au classement sans suite d'une première plainte, après les propos polémiques de l'ancienne maire de Beauvais et ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Dans un communiqué, les associations indiquent que "malgré le classement sans suite du parquet, (elles) ont décidé de forcer le procès en saisissant le juge d'instruction". A la mi juillet, sur Public Sénat, Caroline Cayeux avait dit maintenir "évidemment" ses propos tenus en 2013, sur le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, qualifiée de "réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature".

"Ces gens-là"

"Mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai", ajoutait la ministre. "Je dois vous dire quand même, j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée." Ces propos, sur "ces gens-là", ont suscité une vague d'indignations, au sein même de la majorité. La ministre s'en est ensuite excusée.