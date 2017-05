Propos polémiques lors du conseil municipal : le maire de Laval va saisir la justice

La justice devra décider si les paroles prononcées par l'élu d'opposition Jean-Christophe Gruau sont des propos racistes.

Le maire de Laval, François Zocchetto, va saisir la justice suite aux propos tenus lundi soir lors du Conseil Municipal par l'élu d'opposition, ex-FN, Jean-Christophe Gruau.

Ce dernier a tenu des propos qualifiés de racistes par les autres élus de l'assemblée. Le ton est monté, à tel point que la séance a dû être suspendue.

Des propos "inadmissibles et délictueux", estime François Zocchetto. Or, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les délits dont il est témoin dans l'exercice de ses fonctions. Le procès verbal de la séance va donc être transmis au parquet dès jeudi. C'est le procureur de la République qui décidera ensuite s'il faut engager des poursuites judiciaires.

Outrée, blessée, abasourdie...

Les propos de Jean-Christophe Gruau ont fait vivement réagir la 1ère adjointe au maire de Laval, Samia Soultani-Vigneron. L'élue Les Républicains a publié dès le lendemain une lettre ouverte au conseiller municipal d'extrême-droite, dont voici des extraits :

"C’est vous qui êtes dans le tort, Monsieur Gruau, car vous vous appropriez un pays dont vous ne partagez aucune valeur" écrit la 1ère adjointe, d'origine marocaine.

"Comme tant d'autres, je n’ai fait le choix de la France ni pour profiter ni pour être assistée mais parce que j'ai rêvé de ses valeurs, de son histoire, de sa culture et de l'avenir que je veux partager avec ceux qui voient la France riche par sa diversité. (...) Outrée, blessée, abasourdie... Que de mots qui me viennent sans vraiment décrire ce sentiment si étrange qui est de réaliser que l’on peut encore aujourd’hui par bêtise humaine classer et hiérarchiser les Français selon leurs origines et leur couleur. Oui, vos propos étaient bel et bien racistes !"