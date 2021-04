Propos racistes du président de l'YCPR à Marseille : "Je regrette de ne pas être intervenu à ce moment là"

"Je le dis et je le redis, il y a un message qui n'est pas acceptable et que nous avons laissé passer", regrette sur France Bleu Provence Didier Réault, le vice-président Les Républicains de la métropole d'Aix-Marseille Provence, délégué à la mer et au littoral. Il faisait partie des trois élus, avec Sophie Roques, l'adjointe au Maire de Marseille chargée de l'état civil, présents au conseil portuaire de la Pointe-Rouge, le 22 février dernier. Au cours de cette réunion, le président du Yatching Club de la Pointe-Rouge (YCPR), Christian Tommasini, a tenu des propos racistes, enchaînant injures raciales et appelle à la violence. Le site Marsactu a révélé l'affaire en publiant un enregistrement de près de 30 minutes.

De fortes tensions sur le port de la Pointe-Rouge

Un extrait de cet enregistrement montre que Didier Réault a réagi aux propos de Christian Tommasini. Lorsque ce dernier déclare qu'il n'y a "pas un blond, un blanc, un comme il faut, que des Arabes", le vice-président de la métropole lance : "tu stigmatises". La remarque provoque des rires dans l'assemblée et le patron de l'YCPR continue en évoquant une "ratonnade". La discussion porte sur les problèmes récurrents rencontrés sur un parking du port. "A plusieurs reprises, j'ai rappelé qu'il fallait que nous ayons une discussion sur le fond, sur la méthode que nous devons adopter avec la Police nationale. _Plus que des incivilités, ce sont quand même des menaces physiques très importantes qui sont faites à l'encontre de ceux qui sont chargés de faire respecter l'ordre et l'organisation d'un port_", précise Didier Réault.

La mairie de Marseille a rapidement réagi après la diffusion de ces propos racistes. La municipalité a décidé de suspendre notamment les subventions accordées à l'association, d'un montant de 163 000 euros. Qu'en est-il du côté de la métropole d'Aix-Marseille ? "On va regarder comment on peut travailler sur la délégation de service public, qui n'est pas une subvention que nous accordons à l'YCPR mais un contrat qui a été signé, suite à un appel d'offre. Il y a donc des contraintes juridiques qu'il faut que nous étudions. Ce n'est pas la même procédure qu'une subvention votée en conseil municipal", assure Didier Réault. En attendant, la justice est saisie. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire.