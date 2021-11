Propos racistes sur WhatsApp : de 150 à 1.000 euros d'amende pour les policiers de Rouen

Le tribunal de police d’Évreux a condamné ce vendredi à des peines d'amende de 150 à 1.000 euros cinq policiers rouennais qui avaient tenu des propos racistes, sexistes ou homophobes sur WhatsApp. Les prévenus devront également indemniser leurs deux victimes ainsi que le MRAP et SOS Racisme.

Ils encouraient jusqu'à 1.500 euros d'amende pour avoir échangé des messages privés sur WhatsApp, le tribunal de police d’Évreux a condamné cinq policiers rouennais à des peines d’amende allant de 150 euros pour l'un d'entre eux, 400 pour deux autres et 1.000 euros pour les deux derniers. Aucun des prévenus n'était présent ce vendredi après-midi dans la salle d'audience du tribunal de police. Ils devront également verser 800 euros à une ancienne collègue et 1.000 euros au titre du préjudice moral au policier qui avait révélé ces échanges. Trois prévenus devront également verser chacun un euro aux associations SOS Racisme et au MRAP qui s'étaient constituées civiles.

à lire aussi Cinq anciens policiers rouennais devant la justice pour des messages racistes sur WhatsApp

En septembre 2020, la direction générale de la police nationale avait mis fin au contrat d'un adjoint de sécurité, un élève gardien de la paix et trois gardiens de la paix avaient été révoqués, une révocation annulée pour l'un d'entre eux par le tribunal administratif de Rouen le 27 octobre 2021, estimant que "son comportement, pour fautif qu'il ait été, ne pouvait, sans disproportion, justifier la révocation".

Les prévenus ont dix jours pour faire appel de la décision de justice.