Propos sur les mineurs isolés : le département de Meurthe et Moselle porte plainte contre Eric Zemmour

Comme six autres départements en France, la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle a décidé de porter plainte contre le polémiste Eric Zemmour qui a qualifié les mineurs isolés de « voleurs », d’ « assassins » et de « violeurs » lors d’une émission de télévision.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les propos d’Eric Zemmour dans l’émission « Face à l’info » sur CNews ont choqué. Selon lui, tous les migrants mineurs sont des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins ». Des propos qui ont fait bondir Valérie Bausert-Leick, la présidente du Conseil départemental de Meurthe et Moselle « Une fois de plus, la haine et le rejet de l’autre s’expriment librement dans les médias et contribuent à la banalisation du racisme dans notre société. Le fiel de Zemmour à l’encontre des jeunes mineurs non accompagnés est inacceptable » explique la présidente du département à France Bleu Sud Lorraine.

Comme d’autres départements en France (Loire-Atlantique, Gers, Haute Garonne, Landes, Pyrénées Orientales, Gironde), Valérie Bausert-Leick a décidé de porter plainte contre Eric Zemmour et appelle « CNews à prendre ses responsabilités ».

400 mineurs isolés accueillis en Meurthe et Moselle

L’accueil des mineurs isolés est l’une des prérogatives des conseils départementaux. La Meurthe et Moselle en accueille environ 400 « certains peuvent en effet commettre des faits de délinquances, mais comme il y en a dans tout type de population et il est inadmissible de stigmatiser et de généraliser ainsi » souligne Valérie Bausert-Leick.

Eric Zemmour a déjà été condamné la semaine dernière pour injures et provocation à la haine. Le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête après ces nouveaux propos.