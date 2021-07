Prostituées, drogues et non respect du couvre-feu : les gérants d'un karaoké interpellés à Aubervilliers

Par Hajera Mohammad , France Bleu Paris - Mis à jour le -

Deux hommes et une femmes ont été interpellés et mis en examen, au début du mois, après la saisie de drogues et la présence de prostituées signalées dans le karaoké clandestin qu'ils gèrent à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.