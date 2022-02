Protection des données personnelles : pourquoi Meta menace de fermer Facebook et Instagram en Europe

Dans un document officiel repéré par le quotidien britannique City A.M, Meta, maison-mère Facebook et Instagram, évoque la possibilité de fermer ces réseaux sociaux aux utilisateurs européens, en raison notamment de la réglementation européenne sur les données personnelles.

Les Européens seront-ils bientôt privés de Facebook et Instagram ? C'est en tout cas la menace brandie par Meta, maison mère des deux réseaux sociaux. Dans un document officiel repéré par le quotidien britannique City A.M, le géant américain affirme que la réglementation européenne qui limite le transfert de données personnelles entre l’Europe et les Etats-Unis est susceptible "d'affecter négativement la rétention, la croissance et l’engagement des utilisateurs".

"Si un nouveau cadre de transfert de données transatlantique n'est pas adopté et si nous ne pouvons pas nous baser sur les clauses contractuelles types ou sur des moyens alternatifs de transfert de données entre l’Europe et les Etats-Unis, nous ne serons probablement pas en mesure d'offrir un certain nombre de nos produits les plus importants, y compris Facebook et Instagram, en Europe", peut-on lire également.

Pression

Quelle crédibilité accordée à cette menace ? L'entreprise, soupçonnée de transférer les données personnelles de ses utilisateurs européens vers des serveurs basés aux Etats-Unis sans respecter les lois européennes, à commencer par le RGPD (le règlement sur la protection des données personnelles), fait actuellement l'objet d'une enquête de l'équivalent irlandais de la Cnil, l'organisme en charge de la protection des données personnelles.

La menace brandie par le géant américain vise donc davantage à faire pression sur l’Union européenne et les États-Unis afin qu'ils s'accordent sur une politique commune de traitement des données personnelles.

Interrogé par Le Parisien ce lundi, un porte-parole du groupe a d'ailleurs assuré que Meta n'avait "absolument aucune envie et aucun projet de se retirer de l’Europe", où 427 millions d’utilisateurs actifs se concentrent, soit près de 14 % de tous ses utilisateurs dans le monde.

Perte d'utilisateurs

Pour la première fois depuis sa création, Meta, qui ambitionne de se réinventer avec le métavers, a vu son bénéfice net baisser au quatrième trimestre et le nombre d'utilisateurs de ses plateformes stagner en fin d'année. Le réseau social d'origine, Facebook, a lui perdu environ 1 million d'utilisateurs quotidiens actifs en trois mois (1,929 milliard fin décembre).

"Les gens ont beaucoup de choix sur la façon dont ils veulent passer leur temps. Et des applis comme TikTok grandissent très vite", a commenté Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta, début février.

Fin octobre, il avait annoncé vouloir se concentrer sur le "métavers", considéré dans la Silicon Valley comme l'avenir de l'internet : un univers parallèle où le public utilisera des lunettes de réalité augmentée ou virtuelle pour interagir, travailler ou se divertir.