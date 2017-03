Protection et reconnaissance, la revendication des policiers nîmois du CLIP30

Une quarantaine de policiers nîmois se sont rassemblés hier devant les grilles de la préfecture du Gard, à Nîmes. Des policiers membres du CLIP30, collectif libre et indépendant de la police, une structure née après les événements de Viry-Châtillon en octobre dernier.

Des policiers et des policières, tous en civil, se sont rassemblés devant les grilles de la préfecture à Nîmes, en tout début de soirée. Un rassemblement et non une manifestation, 6 d'entre-eux ont été reçus en délégation en préfecture. Des policiers rassemblés au nom du CLIP30, collectif libre et indépendant de la police, né en dehors des syndicats après les événements de Viry-Châtillon, ville de l'Essonne où 4 policiers avaient été agressés et deux grièvement brûlés le 8 octobre 2016.

Frédéric Calame, policier à Nîmes, du CLIP30. Refuse le système de primes liées à des objectifs qui dénaturent le travail

Des policiers qui ont demandé au préfet des moyens matériels et humains. Des moyens disent-ils pour mieux protéger la population. Des policiers qui protestent également contre les charges indues, en augmentation constante dénoncent-ils. Autre point noir selon eux, le manque de dialogue et de discussion entre la base et la hiérarchie. Une rencontre qui s'est bien passée ont-ils expliqué à la sortie, ils rencontreront d'ailleurs bientôt le patron de la police dans le Gard.