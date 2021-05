Prothèses mammaires PIP : la société TÜV de nouveau condamnée face à 2.500 plaignantes

Dans le scandale sanitaire des prothèses mammaires PIP, la justice donne raison au civil à des milliers de plaignantes qui s'étaient portées partie civile. Dans son arrêt rendu ce jeudi, la cour d'appel de paris confirme le jugement de première instance rendu en 2013 à Toulon. L'instance parisienne condamne donc la société allemande TÜV, organisme certificateur de ces prothèses mammaires, pour "manquement aux obligations de vigilance et de contrôle" dans l'exercice de sa mission.

La société TÜV est condamnée à payer une provision de 3.000 euros aux victimes pour préjudice d'anxiété. D'ici un à deux ans, chaque victime recevra entre 10.000 et 20.000 euros par personne.

La cour a cependant restreint cette responsabilité de la société TÜV à la période allant du 1er septembre 2006 au 6 avril 2010, et sur les quelque 2.500 femmes qui s'étaient jointes à la procédure, plusieurs centaines de demandes ont donc été jugées irrecevables.

"Nous sommes ravis de ce dénouement qui met définitivement fin aux doutes sur la responsabilité de TUV." - Me Olivier Aumaître, avocat d'environ 20.000 victimes

Dans un communiqué , la société TÜV Rheinland déclare contester la décision de la cour d'appel, qui selon son avocate, "est en contradiction avec la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne en février 2017 et de la cour d’appel de Versailles en janvier 2021". Pour elle, "les éléments du dossier montrent que TÜV Rheinland a agi diligemment, en conformité avec la réglementation applicable, et qu’il n'a pas pour rôle de traquer la fraude aux termes de la réglementation. Par ailleurs, l’organisme notifié maintient qu’il n’a eu connaissance à aucun moment de sa mission, d’éléments lui indiquant que les implants mammaires fabriqués par PIP n’étaient pas conformes à la réglementation".

400.000 femmes porteuses d'implants PIP dans le monde

Jusqu'à présent, les milliers de victimes du scandale des prothèses mammaires PIP, pour beaucoup des femmes sud-américaines, n'avaient pour la plupart pas reçu d'indemnisations.

Cet arrêt de la cour d'appel de Paris pourrait ouvrir la voie à l'indemnisation des dizaines de milliers de femmes victimes des prothèses PIP à travers le monde. On estime à 400.000 le nombre de femmes dans le monde porteuses d'implants PIP.

Un dossier judiciaire complexe devant les tribunaux depuis 2013

Le scandale PIP avait éclaté à la suite d'un contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en mars 2010. Les implants de cette société installée dans le Var présentaient un taux anormal de rupture, et ils étaient remplis, par souci d'économie, avec un gel non conforme, artisanal et bon marché, à la place du gel en silicone requis.

Ayant apporté la certification des prothèses avant leur commercialisation, TÜV avait réalisé treize contrôles dans les locaux de PIP entre octobre 1997 et janvier 2010, sans jamais constater de manquements à la réglementation.

C'est donc une décision de justice qui intervient après plus de dix ans de procédure et une série de jugements contradictoires. La société fondée par Jean-Claude Mas (aujourd'hui décédé) a bien été condamnée sur le plan pénal pour tromperie et escroquerie en 2016. Mais le volet civil de ce scandale de santé publique n'était toujours pas terminé, alors que les premières plaintes remontent à 2010.

La décision rendue aujourd'hui concernant le premier volet, dit "TUV 1", de ce dossier tentaculaire, plusieurs autres groupes de femmes ayant depuis saisi la justice. Par exemple, l'arrêt de la cour d'appel de Paris vient donc confirmer un autre succès des plaignantes obtenu en février devant la cour d'appel d'Aix en Provence en début d'année.