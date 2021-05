Prothèses PIP : "On a gagné", le témoignage d'une victime normande

Une victoire pour les victimes des prothèses PIP. Ces prothèses mammaires trafiquées pour être vendues à bas prix. La cour d'appel de Paris a donné raison ce jeudi aux 2 500 plaignantes. Des femmes comme Christine Michelini, une Normande qui avait reçu l'une de ces prothèses défectueuses.

"On a gagné", déclare Christine Michelini. Cette Normande fait partie des 2 500 victimes dans l'affaire des prothèses mammaires PIP. Ces prothèses qui contenaient un gel non-homologué et présentaient des risques de rupture bien plus fréquents. La cour d'appel de Paris a donné ce jeudi raison aux plaignantes.

Christine Michelini, victime des prothèses PIP Copier

Elle confirme le jugement de première instance et condamne la société allemande TÜV, chargée du contrôle des prothèses de la marque française PIP, à verser 3 000 euros aux victimes pour préjudice d'anxiété. Le fondateur de la société française PIP, Jean-Claude Mas, décédé en 2019, n'aura pas été incarcéré dans cette affaire. Mais pour Christine Michelini, c'est tout de même une victoire.

L'Association des Prothèses et Implants Mammaires en Normandie qualifie cette décision de "demi-victoire". Seule une vingtaine des victimes sur la quarantaine qu'elle défend seront indemnisées, puisque la responsabilité de TÜV n'est pas reconnue pour les implants datant d'avant 2006.