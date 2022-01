"Calliope" : une méthode pour préparer les enfants victimes de violences aux auditions par la justice

Depuis 2017, l'association Alexis Danan de Bretagne applique le protocole "Calliope" à Rennes (Ille-et-Vilaine). Cette méthode québécoise permet aux enfants de se préparer à une procédure judiciaire lorsqu'ils ont été victimes de violences sexuelles, psychologiques ou physiques. Les Parquets d'Ille-et-Vilaine pourraient bientôt se former et appliquer cette méthode.

"Il faut permettre à l'enfant de dire sa vérité"

"Moi je comprends un magistrat qui dit : " je n'ai pas assez d'éléments pour poursuivre". Mais nous on vient donner des éléments qui vont peut-être permettre de poursuivre : le témoignage de l'enfant. C'est crucial dans la procédure. Il faut permettre à l'enfant de dire sa vérité, de s'affirmer, de dire les choses, d'être en capacité de dire à celui qui l'auditionne "je ne comprends pas, je n'ai pas menti, je suis sûr de moi." explique la présidente de l'association Alexis Danan de Bretagne, Laurence Brunet-Jambu. Enfin, cette méthode a pour but lors d'éventuelles confrontations que l'enfant soit en mesure de dire "si, c'est toi qui m'as fait ça" à son agresseur.

Des séances autours d'événements heureux

Il faut six à sept séances pour mettre en application ce protocole "on va chercher trois événements heureux, une partie de foot un anniversaire, un noël et on ne travaille que sur ces trois événements heureux." poursuit la présidente.

Clément*, un jeune Rennais de 7 ans a déjà suivi cinq séances avec une bénévole de l'association. Pendant une heure Marielle lui soumet un questionnaire et y glisse volontairement des erreurs pour s'assurer qu'il va se permettre de contredire son interlocuteur.

Ici un souvenir d'un matin de Noël : "le Père-noël avait bien mangé tout le gâteau à la pistache quand tu es descendu le matin ?". Immédiatement, le garçon répond "Ce n'était pas un gâteau à la pistache, c'était un gâteau au yaourt !" C'est précisément ce qu'attendait la bénévole de l'association : qu'il réponde et explique sa vérité. Plus tard, Marielle lui demande plutôt fermement "est-ce que tu peux te concentrer un peu plus s'il te plaît ?" suggérant que plusieurs de ses réponses n'étaient pas les bonnes. Sans se démonter, Clément maintient ce qu'il vient de dire.

Lors d'auditions dans le cadre judiciaire, certaines réponses apportées par les enfants sont incomplètes. Ce sont des clés pour être le plus précis possible que l'association rennaise veut donner à ces victimes de violences verbales, physiques ou sexuelles : "des enquêteurs ont demandé à une petite fille si elle avait vu le sexe de papa, et elle a répondu que non. Grâce au protocole, elle a été capable d'argumenter en disant " non ! Je ne l'ai pas vu parce que ça s'est passé sous la couette" complète Marielle. "Certains ont eu des confrontations et ça a été magique, parce que derrière on le sait, il y a eu des mises en examen. Il faut faire confiance aux enfants et je pense qu'il faut faire confiance aux magistrats." s'enthousiaste Laurence Brunet-Jambu.

*Le prénom a été modifié