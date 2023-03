Provin : l'ancien maire Joffrey Zbierski reconnu coupable d'abus de confiance, et condamné à de la prison

L'ancien maire de Provin (Nord) Joffrey Zbierksi a été reconnu coupable ce jeudi d'abus de confiance. Le tribunal correctionnel de Lille a rendu sa décision un mois jour pour jour après une audience fleuve de près de 9 heures.

L'ex-élu de cette commune de 4.000 habitants, située entre Lens et Lille, est condamné à deux ans de prison, dont une année sous bracelet électronique, et une avec sursis. Il devra aussi payer une amende de 50.000 euros, et ne sera pas éligible pendant 5 ans.

Joffrey Zbierki est enfin condamné à une interdiction définitive de pratiquer toute activité professionnelle ou commerciale en lien avec le courtage ou la banque, et à une interdiction pendant 10 de pratiquer toute activité industrielle ou commerciale.

L'ancien édile était poursuivi pour avoir emprunté des fonds privés à deux associations, et de les avoir utilisés à des fins personnelles, entre 2019 et 2021.

Relaxe dans un autre volet privé

Dans un autre volet du dossier, purement privé et impliquant son ex-épouse, et dans lequel il était poursuivi pour abus de biens et tentative d'escroquerie, Joeffrey Zbierski a été relaxé.

Embourbé dans cette affaire, l'ancien édile a tenté de mettre fin à ses jours le 22 février dernier avant de démissionner de ses fonctions de maire, le 1er mars.

Dans la foulée de sa démission, la quasi-totalité du conseil municipal a également démissionné. Joffrey Zbierki était aussi président de l'association des maires du Nord, une fonction qu'il n'occupe plus de fait.

Selon Me Reza Nassiri, l'avocat de l'ancien maire, son client n'exclut pas de faire appel de sa condamnation.