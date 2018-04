Rennes, France

Ces militant.e.s d'associations d'Ille-et-Vilaine soutiennent les migrants ou luttent contre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Une vingtaine d'entre eux et d'entre elles ont porté plainte contre le militant ultranationaliste Boris Le Lay pour injures publiques, diffamation, provocation au crime ou délit. A travers son site internet Breiz Atao, d'inspiration néonazie, Boris Le Lay a proféré clairement des menaces à leur encontre en appelant à leurs destructions et en publiant leurs photos et des éléments de leurs vies privées. Certains de ces militants sont venus témoigner ce lundi à la barre du tribunal correctionnel de Rennes et expliquer la colère et la peur qu'ont engendrées les propos de ce militant d'origine bretonne et qui est en fuite au Japon. En 2016, ils avaient d'ailleurs créé un collectif baptisé les Fiché.e.s de Rennes.

Le tribunal correctionnel de Rennes a donc condamné Boris Le Lay en son absence à 18 mois de prison, 8000 euros d'amende et un mandat d'arrêt a été ordonné. En outre, il devra verser 101 euros de dommages et intérêts à chacun.e des militant.e.s. Boris Le Lay a déjà été condamné à 11 reprises; il est sous le coup de plusieurs peines de prison ferme et avec sursis. Son site, qui existe depuis 2010, est hébergé en Californie et en Allemagne, mais il n'est pas fermé; en revanche, il a été déréférencé de Google.