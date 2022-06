Provocations racistes et agressions dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux

Dans la nuit de vendredi à samedi, un groupe d'individus a insulté, provoqué et agressé des personnes dans le quartier Saint-Michel. Des actes à "caractère raciste et xénophobe" selon l'adjoint au maire en charge de la sécurité.

La scène a été filmée depuis un appartement situé rue des Menuts dans le quartier Saint-Michel. Il est 2 heures du matin. On y voit d'abord un petit groupe d'individus provoquer des passants avec des cris et des insultes. Quelques minutes plus tard, la situation dégénère et on aperçoit un individu frapper quelqu'un avec une barre de fer.

"Les témoignages que nous recevons, explique Amine Smihi en charge de la sécurité à la mairie de Bordeaux, confirment qu'un groupe de 5 à 7 individus se sont adonné à des provocations à caractère raciste et xénophobe en insultant les gens, en générant des bagarres avec une vraie intention de commettre des actes de violence."

Le 12 juin dernier, la marche des fiertés à Bordeaux avait été marquée par des incidents. Des participants avaient reçu des projectiles. Neuf personnes avaient été placées en garde à vue avant d'être remises en liberté.

Lorsque le propos politique manque de retenue (...) il y a des jeunes perdus et décérébrés qui finissent par passer à l'acte

"Nous avons déjà connu cette année plusieurs faits qui pourraient s'assimiler à ce genre de pratiques, poursuit l'élu. Des provocations racistes, des dégradations de passage piéton multicolore, des affichages à caractère xénophobe, antisémite ou LGBTphobe. Ca fait plusieurs fois cette année que nous faisons face à cette nouvelle forme de délinquance qui arrive malheureusement à Bordeaux et à laquelle nous allons devoir donner une réponse parce que ces actes sont absolument inacceptables et insupportables."

Un passage piéton arc en ciel dégradé dans le quartier Saint-Augustin à Bordeaux. © Radio France - Arnaud Carré

Pour Amine Smihi, la montée du vote extrémiste à droite lors des dernières législatives ouvre la voie à la multiplication de ces violences verbales et physiques.

"Lorsque le propos politique manque de retenue et devient factuellement faux pour satisfaire un électorat radicalisé, il y a des jeunes perdus et décérébrés qui finissent par passer à l'acte. C'est la responsabilité du politique de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Nous l'avons vu pendant cette campagne, cette responsabilité n'est pas assumée par la branche dite d'extrême droite de notre classe politique française."