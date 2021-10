Sept prévenus comparaissent depuis lundi à Marseille pour "proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains". Ce groupe rebaptisé le "gang des Nigérians" ont fait venir illégalement une quarantaine de femmes depuis le Nigéria pour les prostituer. La parole est aux parties civiles ce jeudi.

Proxénétisme : rite Vaudou et chantage, le gang des Nigérians jugé à Marseille

Le procès du "gang des Nigérians" s'est ouvert depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Sept prévenus, hommes et femmes, comparaissent pour "proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains". Deux d'entre-eux sont détenus depuis le début de la procédure. Cet important réseau de proxénétisme a été démantelé en février 2018, au terme d'un très long travail d'enquête mené sur une année par la Police Judiciaire, la Police Aux Frontières et l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains.

Ce sont des passeurs et recruteurs nigérians, hommes et femmes, âgés de 18 à 41 ans, qui sont jugés pour avoir fait venir en France une quarantaine de jeunes femmes afin de les prostituer sur Marseille. Souvent mineures et recrutées au Nigeria, ces cibles vivaient dans la peur et sous l’emprise du « Juju », un rite Vaudou dont la cérémonie s’accompagne entre autre de scarifications.

Sous l'emprise du "Juju", un rite Vaudou

Avant de quitter leur pays, on les forçait à prêter serment, s'engageant à obéir à leurs recruteurs, sous peine de représailles sur leur famille restée au Nigéria. A ce moment-là, "elles sont démunies, elles vivent dans des conditions de précarité absolue", explique Me Alain Lhote, avocat de l'association "Les équipes d'action contre le proxénétisme", qui s'est constituée partie civile. Les jeunes femmes sont terrorisées. Seulement deux d'entre-elles se sont d'ailleurs constituées partie civile et ont accepté de venir à l'audience ce lundi.

"Une prostitution d'abattage avec des violences physiques, morales et parfois des viols"- Me Alain Lhote, avocat de l'association "Les équipes d'action contre le proxénétisme"

Le trajet vers la France en toute illégalité durait plusieurs mois dans des conditions sordides. Les proxénètes payaient jusqu'à 50.000 euros et exigeaient ensuite des jeunes femmes qu'elles remboursent en se prostituant, parfois même pendant le voyage. "Elles sont prostituées pour des montants dérisoires", raconte Me Lhote, qui décrit une "prostitution d'abattage avec des violences physiques, morales et parfois des viols".

Parmi les prévenus, il y a des femmes, appelées les "mamas", et qui sont souvent d’anciennes prostituées, devenues elles mêmes organisatrices du réseau. Elles n’hésitaient pas à mettre les victimes sur le trottoir boulevard Rabatau à Marseille, quartier des Réformés et de Saint-Charles.

Un premier procès du même type a eu lieu à Paris, concernant le réseau "Authentic sisters". Les prévenus ont été condamnés à des peines de deux à onze ans de prison.