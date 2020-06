Prudence ! des feux de friteuses, il y en a un par mois dans la Vienne

A Aslonnes, une cuisine a entièrement brûlé hier à cause d'un feu de friteuse. défaillance électrique ou défaut de vigilance, ce type d'accident domestique, il y en a un par mois dans la Vienne. D'où quelques conseils et rappels de prudence avec les pompiers du SDIS 86.

C'est l'un des plats préférés des français : les frites ! On en fait pour faire plaisir aux enfants souvent, mais attention aux friteuses non surveillées. Encore hier à Aslonnes, les pompiers de la Vienne sont intervenus pour un incendie dans une cuisine. Les flammes sont parties d'une friteuse. Et ce n'est pas rare ! des feux qui partent d'une friteuse et qui se propagent à la maison, il y en a un par mois dans la Vienne. Ca fait partie des accidents domestiques courants. D'autant que le plupart des français ne savent pas les éteindre. Il y a pourtant des gestes à connaître, que ce soit pour étouffer les flammes ou pour venir en aide à une personne brûlée par de l'huile bouillante.

Rester vigilant

Dans une friteuse, les aliments cuisent à 190 degrés environ. Mais si la température atteint par mégarde les 250 à 280 degrés, l'huile s'enflammera instantanément. Pour Thierry Schlieselhuber, chef du groupement prévention au Service d'incendie et de secours de la Vienne il faut donc rester vigilants : vérifier l'appareil électrique, ses branchements, pas de surcharges sur les prises. Pour ce qui est de la cuisson, le mieux c'est de ne jamais s'éloigner. Si l'on aperçoit des dégagements au dessus de l'huile chaude, il convient d'éteindre la friteuse.

Comment éteindre un feu de friteuse ?

Dans tous les cas, et si malgré une vigilance accrue, l'huile de friteuse s'enflamme, ne pas jeter de l'eau dessus : cela entraînerait des projections d'huile bouillante avec des risques de brûlures graves pour les personnes autour. Le bon réflexe, c'est de mouiller un torchon ou un linge et de venir coiffer le feu avec pour étouffer les flammes en les privant de l'oxygène qui les alimente.

Que faire en cas de brûlure ?

En cas de brûlure, le commandant Schlieselhuber, du SDIS de la Vienne rappelle qu'il faut passer la brûlure sous l'eau pour la refroidir et appeler les pompiers en composant le 18 ou le 112.