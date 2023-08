Pruno-Porri : Appel à témoins de la Gendarmerie de Corse suite à la disparition d'un randonneur

Signalement :

1.70m, corpulence moyenne, type européen, cheveux châtains foncés, barbe naissante et moustache.

Vêtements :

Jean bleu marine foncé, bottes noires en caoutchouc, veste camouflée de chasse, casquette et lunettes, sac à dos et sac de couchage de couleur foncée.

Contact :

Toute personne disposant d'informations pouvant orienter les recherches est priée de composer rapidement le 04 95 36 90 17 - Brigade de Penta-di-Casinca.

À noter que dans la soirée du 2 août, la Gendarmerie de Corse a également lancé un appel à témoin suite à la disparition d'un randonneur italien. Daniel Boscolo a disparu le 1er août entre les cascades de Punta Pinzuta et Conca. Il est âgé de 65 ans et ne parle pas français. Il mesure 1.80m, il est très mince. Les cheveux courts et grisonnants. Il portait un t-shirt gris ou rouge et un short bleu foncé. Une enquête a été ouverte, la veille, par le parquet d'Ajaccio pour disparition inquiétante.

Les recherches se sont poursuivies ce jeudi 3 août. Le SIS 2A a indiqué, ce soir, avoir mis à disposition des services de gendarmerie, ses équipes spécialisées (secours montagne, équipe cynotechnique et cellule drone).

Contact :

Toute personne disposant d'informations pouvant orienter les recherches est priée de composer rapidement le 04 95 71 47 17 - Brigade de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio