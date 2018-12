PSA et la Mairie de Paris lancent 550 nouvelles voitures électriques en libre-service !

550 petites citadines rouges ou bleus, 100 % électriques et en libre-service dès lundi dans la capitale. Un service lancé par la mairie de Paris et PSA. Tout se fera via une application : Free2Move Paris.

Paris, France

550 nouvelles voitures 100 % électriques en libre service dans la capitale ! Après Renault il y a un mois, c'est PSA qui se lance dans l'autopartage à Paris dès lundi. Un pas important dans le projet d'un Paris sans voiture thermique défendu par la maire Anne Hidalgo. Et aussi plus de confort et de pratique pour les utilisateurs.

Tout se fait avec le smartphone grâce à une application : Free2Move Paris. Pour s'inscrire, il suffit de charger les photos de sa carte d'identité et de son permis de conduire. Ensuite on cherche une voiture, on la réserve, et on a 15 minutes pour la récupérer !

L'application permet de localiser un véhicule libre. Une fois réservé, on a 15 minutes pour le récupérer.

Une fois trouvé, on ouvre le véhicule grâce à l'application, la clé de contact se trouve dans la boîte à gants et c'est parti pour une ballade, uniquement dans Paris intra-muros pour le moment.

Pas besoin de se garer sur des espaces spécifiques

A l'arrivée, pas besoin de se garer sur des espaces spécifiques, il suffit de trouver une place (et c'est gratuit, évidemment). Pas besoin de recharger la voiture non plus, ce sont des agents de Free2move qui s'en occupe.

Côté tarif, c'est 39 centimes la minute sans abonnement, comme chez le concurrent Renault. Avec l'abonnement à 9.90 euros par mois, on descend à 32 centimes la minute.

D'autres services similaires dès l'an prochain

Cette flotte devrait s'agrandir prochainement, avec possibilité d'aller en banlieue. Et la Mairie a également déjà annoncé son intention de proposer d'autres offres d'autopartage dès l'an prochain.