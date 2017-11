Pseudo fusillade à Albertacce

Étrange fait divers à Albertacce dans le Niolu. jeudi 30 novembre, en début d'après-midi, un homme se présente à la caserne des pompiers de Calacuccia. Il signale une fusillade, un blessé. Mais les secours ne trouvent personne.

C'est avec une ambulance et l'hélicoptère Dragon 2B que les pompiers sont arrivés sur le lieu désigné par l'un des témoins de cette pseudo fusillade. Les secouristes étaient accompagnés de gendarmes. Tous pensaient trouver un homme sérieusement blessé.

Il faut dire que le témoin qui s'est présenté en début d'après-midi à la caserne de Calacuccia, leur a indiqué avoir été victime de tirs. Il se trouvait, toujours selon ses propos, avec un ami qui lui aurait été atteint par des projectiles.

Mais voilà ! Sur place, enquêteurs et secouristes ne trouvent personne. L'homme blessé était en fait sain et sauf, et se trouvait à son domicile. Résultat, tout ce petit monde a été conduit à la gendarmerie pour être auditionné par les enquêteurs. Une troisième personne, qui circulait en voiture à proximité du lieu de la fusillade présumée, aurait également été interpellée. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête de flagrance pour tentative de meurtre.

Charge aux gendarmes désormais de dénouer cette étrange affaire. Les faits sont-ils avérés ? Proviennent-ils simplement de l’imaginaire de l'homme qui s'est présenté chez les pompiers ? Les auditions des différents protagonistes devraient permettre de répondre à ces interrogations.