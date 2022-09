PSG : agressée, la joueuse Kheira Hamraoui raconte "cette triste soirée" où elle a "cru mourir"

Communiqué poignant et photos de l'agression à l'appui, Kheira Hamraoui est sortie de son silence. Alors que son ex co-équipière au PSG Aminata Diallo est mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs", la footballeuse raconte sa soirée cauchemardesque du 4 novembre 2021.

"Je n'oublierai jamais cette soirée du 4 novembre 2021. Elle me hante nuits et jours. Cette sombre soirée qui a fait basculer ma vie personnelle et professionnelle, ma vie de femme et de footballeuse. Cette triste soirée où j'ai cru mourir." C'est avec ces mots que la footballeuse Kheira Hamraoui débute sa confession dans un communiqué diffusé ce samedi sur instagram. Près d'un an après la violente agression dont elle a été victime, la joueuse témoigne de ce qui lui est arrivé le 4 novembre dernier à Chatou dans les Yvelines.

Ce soir-là, "deux hommes cagoulés m'ont obligée à sortir de force d'un véhicule. Ils m'ont rouée de coups de barre de fer en visant essentiellement le bas de mon corps. Cette nuit-là, leur objectif était simple : ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière", assure-t-elle.

Elle joint au communiqué trois photos de ses blessures : un gros hématome et des plaies à l'arrière de la cuisse droite, trois gros hématomes sur la jambe gauche et des plaies sur une main. La footballeuse dénonce la "surprenante cabale médiatique" qui a suivi "dans le but de salir mon image et ma vie privée". Elle relate les insultes sur les terrains, le harcèlement sur les réseaux sociaux, les menaces de mort et elle rappelle que c'est elle, la victime. Kheira Hamraoui regrette néanmoins de n'avoir pas pris la parole plus tôt et d'avoir "laissé s'installer un buzz médiatique d'une violence inouïe qui nous a anéantis, mes proches et moi".

Elle déplore les conséquences de cette agression sur sa carrière : "Cette période est certainement l'une des plus difficiles de ma vie de femme et de sportive de haut niveau. D'autant que l'aventure de l'Equipe de France, si importante à mes yeux, s'écrit désormais sans moi. (…) J'espère de tout mon cœur pouvoir encore longtemps réaliser mon rêve de petite fille. Ce que j'ai vécu ces derniers mois est une très grande leçon de vie. J'aspire aujourd'hui à retrouver le plaisir du rectangle vert et de continuer à gagner, car s'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis ce drame : c'est mon ambition pour moi et mon pays".

Dans cette affaire, cinq personnes, dont son ancienne coépéquipière au PSG Aminata Diallo, ont été mises en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Aminata Diallo, placée en détention provisoire, est même soupçonnée d'être la commanditaire de l'agression. Kheira Hamraoui dit faire confiance à la justice "pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé", et pour que son nom n'apparaisse plus dans les rubriques judiciaires.