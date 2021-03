PSG : La direction du club va renforcer la sécurité des résidences de ses joueurs

France Bleu Paris s'est fait confirmer que le PSG va renforcer la sécurisation des résidences de ses joueurs pour les prochaines semaines. D'ici 24 à 48 heures, des agents de sécurité vont être postés devant les domiciles des joueurs et ce, aux frais du club pendant quelques semaines.

C'est une scène qui en dit long sur l'onde de choc provoquée par les deux cambriolages dont ont été victimes la Famille Di Maria et les parents de Marquinhos dimanche soir.

Nous sommes au Parc des Princes, il est environ minuit trente. Paris a perdu, habituellement dans ces cas-là, le vestiaire est déjà vide. Mais là, des joueurs comme Mbappé, Kurzawa ou encore Kimpembe sont encore présents et entourent Leonardo. Les visages sont graves, on ne parle pas de football mais de sécurité des familles et des habitations.

Le directeur sportif annonce à son auditoire qu'il va prendre avec le club le sujet à bras le corps. Quelques heures plus tard, la décision tombe : la direction parisienne va prendre à ses frais une surveillance supplémentaire pendant un temps donné. Un ou des agents de sécurité vont être ainsi placés devant chaque résidence de joueur 24 heures sur 24. Par la suite, il va être proposé aux joueurs de faire un audit sécurité dans leur habitation. Charge à eux par la suite de prendre les mesures suffisantes pour protéger leur résidence.

En effet au PSG, la direction souhaite aussi que les joueurs se prennent en main. Dans les semaines à venir ce sera à eux de prendre en charge leur sécurité domestique. D'ailleurs certains ont déjà leur propre service - qui fonctionnent très bien - mais d'autres sont plus légers sur le sujet alors que leurs habitations regorgent de bien précieux. Mais après ce qu'il vient de se passer pour Di Maria et le père de Marquinhos, il y a quand même fort à parier que les joueurs vont se responsabiliser enfin à ce sujet.