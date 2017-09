PSG : Layvin Kurzawa victime de chantage à la vidéo

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa a été victime de chantage à la vidéo cet été. Les maîtres-chanteurs détenaient un enregistrement le montrant critiquer avec virulence Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

Une nouvelle affaire de chantage dans le football français. Après Mathieu Valbuena, c’est au tour du défenseur international Layvin Kurzawa d’être victime de chantage. Radiofrance s'est fait confirmer l'information dévoilée par Europe 1 ce matin. Cette fois-ci pas de sextape, mais une vidéo montrant le footballeur critiquer durement le sélectionneur français, Didier Deschamps. Quatre hommes ont été interpellés pour avoir tenté d’extorquer près de 200 000 euros au joueur français. Arrêtés début août, trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire. Le quatrième, arrêté en septembre, est placé sous contrôle judiciaire.

Filmé dans un bar à chicha

Le défenseur du PSG et de l’équipe de France a été filmé cet été dans un bar à chicha parisien. La vidéo, tournée à son insu, est récupérée par les malfaiteurs. L’équipe de maîtres-chanteurs prend alors contact avec le latéral gauche, exigeant une rançon pour ne pas diffuser l’enregistrement. Kurzawa contacte aussitôt la police. Comme dans l’affaire de Mathieu Valbuena, un policier se fait alors passer pour un intermédiaire du joueur et donne rendez-vous aux hommes. Grâce à des écoutes téléphoniques, la police réalise que les escrocs n’ont aucunement l’intention de s’y rendre et prévoient d’agresser le footballeur de 25 ans pour lui soutirer de l’argent.

Comme un air de déjà vu

Ce n’est pas la première fois que des joueurs français sont au cœur de ce genre de scandale. L’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena a créé du remous dans le football français. Karim Benzema et Djibril Cissé ont été au cœur de cette affaire, suspectés d’en être les complices. L’ancien joueur du PSG, Serge Aurier a également déclenché une polémique en qualifiant son entraîneur Laurent Blanc, de «fiotte» sur le réseau social Périscope.

Jointe par France Bleu Paris, la Fédération Française de Football ne souhaite pas commenter cette affaire qu'elle considère comme "privée".