PSG : le "conseiller" d'Aminata Diallo, Cesar Mavacala a été mis en examen pour "extorsion"

Cesar Mavacala, qui se présente comme "conseiller sportif" de l'ex-joueuse du PSG Aminata Diallo, est soupçonné d'avoir essayé de faire écarter des joueuses et des membres du staff du PSG et d'avoir tenté d'obtenir des prolongations de contrats. L'enquête, d'abord ouverte pour "escroquerie en bande organisée", a été requalifiée par le juge d'instruction. Il a été mis en examen ce mercredi 22 mars par un juge d'instruction pour "extorsion" et "tentative d'extorsion en bande organisée", a appris franceinfo auprès du parquet de Versailles, confirmant une information de RTL .

ⓘ Publicité

Cesar Mavacala a été interpellé chez lui dans les Yvelines et placé en garde à vue mardi par la police judiciaire de Versailles. Selon une source proche du dossier, son nom était apparu dans l'enquête concernant l'agression d'une autre joueuse du PSG, Kheira Hamraoui , dans laquelle sa coéquipière Aminata Diallo avait été mise en examen pour "association de malfaiteurs" et "violences aggravées". Les policiers avaient découvert des échanges téléphoniques laissant penser que Cesar Mavacala avait fait pression sur le Paris Saint-Germain.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il a menacé le club de révéler des informations au sujet de l'entraîneur d'alors Didier Ollé-Nicole, soupçonné d'agression sexuelle sur une jeune joueuse. Contre son silence, il demandait la prolongation du contrat de l'attaquante star Marie-Antoinette Katoto, mais aussi d'Aminata Diallo et le départ de Kheira Hamraoui. En mai 2022, une information judiciaire avait été ouverte contre X pour "agression sexuelle par personne ayant autorité" et Didier Ollé-Nicolle avait été suspendu par le club.

Placement sous contrôle judiciaire

Cesar Mavacala a également été placé sous contrôle judiciaire ce mercredi avec interdiction de paraître au Camp des loges, à la section féminine du PSG, au Parc des Princes, au siège social du PSG ainsi que dans toutes enceintes sportives, type stade de foot. Il a également interdiction d'exercer le métier d'agent sportif.