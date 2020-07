PSG : quelles conditions sanitaires pour le retour des supporters au Parc des Princes ?

Ils pourront donner de la voix mais sous leur masque. Les supporters du PSG sont de retour au Parc des Princes ce vendredi soir à l'occasion du match amical de leur équipe contre le club belge de deuxième division Waasland-Beveren. Ils devront porter un masque même si le stade est ouvert. Le protocole sanitaire sera strict pour ce grand retour, retour tant attendu dans l'enceinte du stade.

À cette occasion, 5.000 supporters pourront venir encourager leur équipe. Ils seront répartis par groupe, de une à dix personnes et chaque groupe devra laisser au minimum deux sièges entre eux pour que les distanciations physiques soient respectées. D'ailleurs, seules les tribunes basses Paris, Borelli et la tribune Auteuil seront ouvertes. À l'instar des autres championnats étrangers, les joueurs du PSG seront également séparés lorsqu'ils seront sur le banc de touche.

Du gel hydroalcoolique et un parcours fléché est mis en place pour la réception des supporters. Il n'y aura pas de consigne disponible. Et pour se procurer les places, les abonnés ont été prioritaires dans un premier temps. Puis le grand public a pu se procurer des billets. Pour voir s'il reste encore des places, le club invite les supporters à aller sur son site internet. Et puis, ils ont été mis à l'honneur pendant la crise sanitaire, 200 soignants de l'AP-HP ont été invités ce vendredi soir pour le match.