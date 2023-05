PSG : sécurité renforcée au Camp des Loges et devant le domicile de certains joueurs

Le PSG a décidé de renforcer la sécurité après les manifestations de supporters mercredi devant le siège du club à Boulogne-Billancourt et devant le domicile de Neymar à Bougival (Yvelines), a appris ce jeudi franceinfo de source proche du dossier.

Une présence accrue de vigiles a été mise en place au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye et devant chez Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, trois joueurs visés par des insultes des supporters, précise l'AFP. La police n'a de son côté pas prévu de dispositif spécifique, hormis des rondes et des prises de contact avec le PSG.

Mercredi en fin de journée, plusieurs centaines de supporters, à l'appel du Collectif Ultra Paris, se sont rassemblés devant le siège du PSG à Boulogne-Billancourt pour exprimer leur mécontentement à propos des résultats et de la gestion du club. Ils ont notamment réclamé la démission du président Nasser Al-Khelaifi et insulté le coach Christophe Galtier ainsi que plusieurs joueurs.

Des manifestations tous les soirs ?

Un peu plus tard, certains supporters se sont également rendus devant le domicile de Neymar, entonnant des chants hostiles à l'encontre du Brésilien, blessé jusqu'à la fin de la saison. "Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix", a écrit en portugais sur Instagram mercredi soir l'attaquant brésilien.

Certains ultras souhaitent "réitérer leurs actions tous les soirs", selon la source proche du dossier à franceinfo.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi", a réagi le club dans un communiqué diffusé mercredi soir. "Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux", poursuivait le communiqué.