PSG : sept personnes mises en examen après les cambriolages de deux footballeurs

Paris, France

Sept personnes, six hommes et une femme, âgés de 25 à 29 ans, avaient été interpellés jeudi, à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, par la Brigade de répression du banditisme, la BRB. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au cambriolage de deux footballeurs du PSG, en décembre 2018, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting.

Le domicile du défenseur parisien, Thiago Silva, avait été cambriolé, alors que le club affrontait Nantes et le préjudice avait été estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Deux jours plus tard, c'est son coéquipier, l'attaquant camerounais Choupo-Moting, qui avait été victime d'un vol à son domicile parisien, cette fois, lors d'un match contre Liverpool. Le préjudice avait été estimé à un million d'euros.