Puceul : ce récidiviste roulait à 39 km/h au dessus de la limitation, et n'avait plus de permis depuis 10 ans

Puceul, France

Ce Nantais de 39 ans, sans profession, a été arrêté par les gendarmes sur une quatre voies, au niveau de Puceul. Au volant de sa Volkswagen Passat, il a été contrôlé à 149 km/h, soit 39 km/h au-dessus de la limite autorisée.

Déjà commis des faits identiques en 2016

En plus de largement dépasser la vitesse maximale autorisée, le conducteur n'est plus titulaire de son permis de conduire - annulé depuis 10 ans - et son véhicule n'était pas assuré. Après vérification, les gendarmes découvrent qu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées pour répondre d'autres délits routiers de défaut de permis et refus d’obtempérer à un contrôle.

Sa voiture lui a été confisquée et il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nantes l'année prochaine.