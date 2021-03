Animateur de centre de loisirs soupçonné d'agression sexuelle à Puilboreau : l'affaire classée sans suite

A Puilboreau près de La Rochelle, l'affaire de cet animateur soupçonné d'agression sexuelle a été classée sans suite par le procureur. Fin 2019, cet animateur du centre de loisirs "L'île aux enfants" avait été dénoncé par courrier par une des animatrices, indiquant "une posture professionnelle non appropriée au sein du centre envers une enfant." Cette salariée aurait surpris l'animateur seul dans les toilettes avec une petite fille de 4 ans.

A l'époque, Alain Drapeau, le maire de Puilboreau, pense en premier lieu à une vengeance ou un règlement de compte entre collègue. Une enquête interne est menée par les services de la mairie, et pour Alain Drapeau, "il s'avère que, peut-être que oui, il y a eu des gestes déplacés."

Le procureur saisi en février 2020

L'avocat de la mairie conseille alors au premier magistrat de la commune de saisir le procureur, ce qui est fait au mois de février 2020. Mais la famille de l'enfant concernée n'est avertie que six mois plus tard, début juin. Un choc pour la maman, et pour toutes les familles qui fréquentent le centre de loisirs. Face à l'émotion, la mairie adresse un courrier aux parents pour se justifier.

Courrier envoyé par la mairie aux familles du centre de loisir de Puilboreau - Mairie de Puilboreau

D'abord placé sous la surveillance "renforcée" de ses collègues, l'animateur est suspendu en juin. De son côté, la police débute son enquête en mars 2020. Mais après plusieurs mois, l'affaire est classée sans suite. Pour le procureur de la Rochelle, "les charges à l’encontre de l’animateur étaient insuffisantes pour justifier des poursuites, l’enfant s’est rétracté."

Il y a eu des menaces de mort à l'encontre de l'animateur - Le maire de Puilboreau

Le maire de Puilboreau, Alain Drapeau regrette que dans cette affaire, "il y ait eu des menaces de mort à l'encontre de l'animateur, et que plusieurs élus de la municipalité aient été interpellés violemment via les réseaux sociaux. Cet animateur," précise t-il, "n'est plus employé de la ville aujourd'hui. A sa demande, il est parti du centre pour aller trouver du travail ailleurs. Je comprends l'émotion des familles, mais je suis bien heureux de voir que l'affaire n'ira pas plus loin, cela met un terme à des mois délicats à vivre."