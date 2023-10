Punaises de lit : "J'en ai fait des cauchemars", témoigne une étudiante infectée à Chambéry

La résidence universitaire "Foyer étudiant des Alpes" à Chambéry est en partie infectée par des punaises de lit, confirmant une information du Dauphiné Libéré . Adélaïde, 18 ans, en a fait la douloureuse expérience dès sa première nuit en septembre dernier. L'étudiante vient de quitter sa chambre, à bout de nerf, les yeux fatigués et traumatisée d'avoir été piquée chaque nuit, "c'est psychologique, je deviens complétement parano."

ⓘ Publicité

Psychose nocturne

Les punaises de lit viennent la piquer au niveau des bras, de manière linéaire, morsures caractéristiques de l'insecte, qui vit caché le jour, dans les recoins de sa literie. "Je passais mes journées à les chercher, les tuer, pour essayer de les faire fuir, mais cela ne marchait pas", décrit Adélaïde. L'infection devient une obsession, elle y pense tout le temps, en fait des cauchemars, tarde à s'endormir car c'est durant son sommeil que les petites bestioles sortent. "La nuit, les punaises deviennent actives, quittent leur agrégat et recherchent un hôte sur lequel se nourrir", détaille un rapport de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), publié en juillet dernier.

loading

Les nuits deviennent vite infernales pour l'étudiante qui développe une psychose, voire "une paranoïa", souffle t-elle, dans le hall de la résidence. Après un mois de démangeaison, à s'en donner des plaques rouges sur la peau, Adélaïde prend une décision radicale : elle quitte la résidence universitaire pour s'installer dans un autre appartement. Ses affaires sont lavées, même congelées pour à venir à bout des punaises de lit, qui se montrent très résistantes, même aux produits chimiques du commerce. Une entreprise de désinfection intervient dans sa chambre, pris en charge par le Crous.

Une vingtaine de cas ?

Adélaïde en est certaine, elle n'est pas la seule à faire face à des punaises de lit. "L'immeuble est contaminé", lance l'étudiante qui estime qu'une vingtaine de chambres de la résidence sont infectées. "Non, on n'a pas ce signalement, ce n'est pas remonté, ce ne sont pas les chiffres que nous on a", répond Sophie Marcotte, directrice de l'unité de gestion hébergement pour le Crous, gestionnaire du "Foyer étudiant des Alpes.

Excréments de punaises de lit, leur présence sur la literie permet d'attester de leur présence dans une pièce. © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

La procédure veut qu'à chaque signalement dans une chambre, une entreprise spécialisée est contactée pour mener une opération de traitement, qui coûte de 600 à 800 euros, avec deux interventions espacées de deux semaines. Cela permet de tuer la première fois les punaises de lit, puis ensuite les larves, insensibles aux produits chimiques quand elles n'ont pas encore éclos. "Il y a aussi un passage annuel de désinsectisation, dans toutes les résidences", souligne Sophie Marcotte.

Au total**, 14 cas ont été signalés depuis le début de l'année sur les 1200 logements que compte le Crous de Chambéry et celui de Bourget-du-lac.** A l'échelle nationale, le rapport de l'Anses pointe qu'un logement sur dix a déjà été confrontés à des punaises de lit entre 2017 et 2022. Le phénomène n'est en réalité pas nouveau, et date des années 90. Il s'explique par l'augmentation de la mobilité, les voyages et déplacements des personnes, qui favorisent la transmission des punaises de lit d'un lieu à un autre.