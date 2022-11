180 kilos de déchets ramassés à Saint-Clément-de-Rivière dans une course de 160 kilomètres en 30 heures

Un record du monde vient d'être battu ce dimanche dans l'Hérault : celui du plogging. C'est à dire ramasser des déchets en courant. Clément Chapel a parcouru 16 kilomètres en 30 heures et a ramassé plus de 180 kilos de déchets. Il a donc battu son propre record qui est de 26 heures de course d'affilée pour ramasser des masques à Paris sur une centaine de kilomètres.

Ce samedi 26 novembre le départ a été donné à Saint-Clément-de-Rivière. Il est passé par Viols-en-Laval, Cazevieille, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres, Palavas et Carnon. Le sportif a ramassé "énormément de canettes de bières. Il y avait des déchets partout" sur son chemin. La mairie va ramasser la trentaine de sacs poubelles qui ont été remplis.

Ce défi sportif et environnemental a été organisé par l'association montpelliéraine Ploggathon . La démarche de cette association est de planter un arbre à chaque heure courue, 30 arbres fruitiers seront donc plantés. À la fin de son exploit, il a été accueilli sous les applaudissements d'une vingtaine de personnes venues dépolluer un ancien site de vignes avec l'association Saint-Clément Environnement.

Alerter et rendre visibles les déchets

Clément Chapel, isérois de 30 ans, est allé au bout de ses forces. Un défi sportif qu'il a fait "pour rendre visibles ces centaines de déchets." Il n'a pas réalisé ce défi par plaisir mais pas nécessité assure-t-il. "Je préférerais me faire mal en courant dans la montagne plutôt que de ramasser les déchets des autres autour d'une ville."

Une action visible pour appeler les autres à faire de même : "si demain on le faisait tous autour de chez nous, ce serait vite très propre. On peut tous ramasser un déchet quand on sort."

Un record du monde de plogging battu

Derrière Clément Chapel, il y a une équipe. Notamment Pierre-Frédéric Le Carrer, de l'association Côte à côte. Il l'a suivi en vélo cargo. Dans sa remorque, le breton a amassé les déchets trouvés sur le trajet. Les larmes aux yeux, il est ému de l'action qu'ils viennent de réaliser. "On en vient à faire quelque chose d'exceptionnel grâce à toutes les personnes qui se sont investies."

Une action qui a du sens pour lui "parce qu'il y en a beaucoup qui ne regardent pas. Il faut en venir à faire 160 bornes en 30 heures pour faire réagir les gens. Tout le monde devrait s'intéresser à ces questions là."